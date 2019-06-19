شؤون فلسطينية

مصلحة السجون تزيل أجهزة التشويش من سجن (رامون)

مصلحة السجون تزيل أجهزة التشويش من سجن (رامون)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، أزالت مؤخرا أجهزة التشويش من قسم رقم 1 بسجن رامون.

وذكرت الصحيفة، أن مصلحة السجون، أزالت اجهزة التشويش الأسبوع الماضي، وذلك في أعقاب تهديدات أسرى حماس، بتجديد الإضراب.  

وقالت صحيفة (معاريف): "إن ازالة أجهزة التشويش، سيعقبه إعادة أسرى حماس لقسم رقم 1 بسجن رامون، ومن ثم تركيب هواتف عامة بالقسم".

وأضافت الصحيفة، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، اعترضت على قرار مصلحة السجون الإسرائيلية، ورفضت إزالة أجهزة التشويش.

وأشارت الصحيفة، الى أن قضية أجهزة التشويش، أدت الى موجة عنف بالسجون الإسرائيلية، تخللها حرق غرف، وطعن سجانين.

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