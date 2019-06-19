رابط فحص الاسماء.. الاتصالات بغزة تعلن آلية صرف 100 دولار للاسر الفقيرة بغزة



طالع أسماء المستفيدين من المنحة القطرية



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رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن البدء بصرف المنحة القطرية بواقع 100 دولار، للأسر الفقيرة، اعتبارا من يوم غدٍ الخميس، وستستمر أيام الأحد والاثنين والأربعاء، من الاسبوع المقبل.وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية الصرف، ستكون في جميع فروع مكاتب البريد بمحافظات قطاع غزة، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء.