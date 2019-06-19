مناشدة عاجلة للرئيس لزراعة رئة
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن تيسير محمد مسلم بركة، والذي يحمل هوية رقم/900333113 مناشدة عاجلة للرئيس عباس، جاء نصها كالتالي كما وصلت "دنيا الوطن":
أفيدكم علما سيدي الرئيس بأنني أعاني منذ أربع سنوات من مرض التليف الرئوي المزمن ونوبات حادة من ضيق التنفس والسعال،وفي أمس الحاجة للعناية الصحية، وسرعة زراعة رئة لي.
وأفيدكم سيادة الرئيس والأب الحنون (حفظكم الله) بأنني المعيل الوحيد لأسرة كبيرة مكونة من ثمانية إفراد ولا يوجد لي أي مصدر دخل أو أملاك، لزراعة الرئة أو العلاج.
لذا كلنا أمل كبير بإذن الله بالمساعدة في العلاج وزراعة كلية لي،ومساندة أسرتي.
وفقكم الله وسدد خطاكم ودمتم ذخرا للوطن
للتواصل / 0599627497
وجه المواطن تيسير محمد مسلم بركة، والذي يحمل هوية رقم/900333113 مناشدة عاجلة للرئيس عباس، جاء نصها كالتالي كما وصلت "دنيا الوطن":
أفيدكم علما سيدي الرئيس بأنني أعاني منذ أربع سنوات من مرض التليف الرئوي المزمن ونوبات حادة من ضيق التنفس والسعال،وفي أمس الحاجة للعناية الصحية، وسرعة زراعة رئة لي.
وأفيدكم سيادة الرئيس والأب الحنون (حفظكم الله) بأنني المعيل الوحيد لأسرة كبيرة مكونة من ثمانية إفراد ولا يوجد لي أي مصدر دخل أو أملاك، لزراعة الرئة أو العلاج.
لذا كلنا أمل كبير بإذن الله بالمساعدة في العلاج وزراعة كلية لي،ومساندة أسرتي.
وفقكم الله وسدد خطاكم ودمتم ذخرا للوطن
للتواصل / 0599627497
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