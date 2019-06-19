الشرطة والأمن الوطني تضبطان كمية من المخدرات في نابلس





وتمكنت من إيقاف المركبة، بإسناد من قوات الأمن الوطني، وقبضت على شخصين، كانوا بداخلها، وبتفتيش المركبة أصولاً ضبطت مواد يشتبه أنها مخدرة وهي (عرانيس) المارجوانا، بوزن أكثر من كيلوغرام، وتم التحرز على المضبوطات، وإحضار المتهمين إلى مديرية الشرطة، وبالبحث معهما، وسماع أقوالهما اعترفا أن المضبوطات تخصهم.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة والأمن الوطني، اليوم الأربعاء أكثر من كغم من المخدرات، وألقت القبض على شخصين مشتبه بهما بتجارتها في نابلس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات، وردت للشرطة، حول وجود مركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء، تتجول على أحد المداخل الشرقية للمدينة، بوضع يثير الشبهة، على الفور باشرت شرطة مكافحة المخدرات باتخاذ الإجراءات، وتمكنت من رصد تحركاتها.