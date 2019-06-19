العمادي: صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بقطاع غزة غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي اليوم الأربعاء، موعد صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة.
أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي اليوم الأربعاء، موعد صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة.
وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "السفير محمد العمادي يعلن أن اللجنة ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بدءًا من غد الخميس لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة".
وأضاف: أن الصرف سيكون "بواقع (100$) للأسرة الواحدة حسب الآلية المتبعة سابقا وعبر مكاتب البريد في محافظات القطاع".
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