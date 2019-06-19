العمادي: صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بقطاع غزة غداً الخميس





وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "السفير محمد العمادي يعلن أن اللجنة ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بدءًا من غد الخميس لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة".





وأضاف: أن الصرف سيكون "بواقع (100$) للأسرة الواحدة حسب الآلية المتبعة سابقا وعبر مكاتب البريد في محافظات القطاع".

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي اليوم الأربعاء، موعد صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة.