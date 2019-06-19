شاورما فاسدة بـ"خانيونس"ودجاج يُسبب تشوهات أجنة بـ"غزة"..وهكذا تكشف اللحوم المحقونة بالمضادات

خاص دنيا الوطن

أكد الدكتور رائد زعرب، رئيس قسم الطب الوقائي في وزارة الصحة، أنهم أوقفوا الأربعاء الماضي مطعماً للشاورما في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، عن العمل، وقاموا بإتلاف (52) كيلو جرام من الشاورما، وذلك لاستخدام صاحب المحل "شاورما" ناضجة وقديمة بعدما حفظها في الثلاجة، ليقوم ببيعها مرة أخرى في اليوم التالي بعد خلطها مع الطازجة، وقد لوحظ أن الشاورما فاسدة وبها رائحة كريهة.

وأوضح زعرب في تصريح لـ "دنيا الوطن": قمنا بإغلاق المحل لأنها ليست المرة الأولى له، بل كرر المخالفات إلى أن وصلنا لقرار الإغلاق، فإعادة استخدام الشاورما القديمة مخالفه صريحة لتعليمات إنتاج الشاورما، حيث يمنع منعاً باتاً تخزين أسياخ الشاورما التي سبق وتعرضت للحرارة، ويمنع إعادة استخدامها مرة أخري بأي طريقة كانت.

يذكر، أنه ضبط في المحل أيضاً (دجاج كامل) مشوي ومُخزن داخل الثلاجة؛ لحين عرضة مرة أخرى للبيع، وأوضحت الصحة أن الممارسات الخاطئة تعرض سلامة الغذاء للخطر، ويصبح مصدراً للتسمم الغذائي بسبب الفساد الذي يحدث نتيجة تعرض سيخ الشاورما للحرارة، ثم تخزينه ليوم آخر، وتعرضه للحرارة مرة أخري، وخاصة أن اللحوم من الأغذية عالية الخطورة.



