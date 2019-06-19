الديمقراطية تُحذر من تناقص الأدوية والمستلزمات الطبية

رام الله - دنيا الوطنحذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من تداعيات انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، جراء تناقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المشافي والمراكز الصحية، ما يهدد حياة المرضى، ويزيد من معاناتهم في القطاع.وقالت الجبهة في بيان صحفي، لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بوقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة، داعية وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله؛ لتحمل مسؤولياتها بما يضمن توريد الأدوية للتخفيف عن معاناة المرضى، وعدم إلحاق الأذى بهم.ودعت الجبهة حركتي فتح وحماس؛ لإبعاد القضايا الحياتية والخدماتية عن التجاذبات والمناكفات السياسية.وطالبت الجبهة في الوقت نفسه، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنقاذ مرضى قطاع غزة، من الخطر الذي يهدد حياتهم جراء استمرار الحصار والعراقيل والعوائق الإسرائيلية التي تحول من سفرهم للعلاج في مشافي الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة.