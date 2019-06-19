شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط عملة مُزورة في ضواحي القدس

الشرطة تضبط عملة مُزورة في ضواحي القدس
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة، اليوم، القبض على خمسة أشخاص فارين من وجه العدالة، صادر بحقهم اوامر حبس، بتهم ترويج عملة مزورة، وعدم دفع ديون ومستحقات مالية، في ضواحي القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى، تلقتها الشرطة في مركز جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، من مواطن صاحب محل تجاري، مفادها بأن مجهولاً اشترى بضاعة من محله في أبو ديس، ودفع ثمن المشتريات ورقتين نقدية من فئة المائتي شيكل، وتبين لاحقاً بأنها مزورة، على الفور باشرت الشرطة، البحث والتحري لتحديد هوية المشتبه به.

وبينت، أنه وضمن نشاط أمني لشرطة جنوب شرق القدس، وبمساندة من الشرطة الخاصة، وقوة من الأمن الوطني، تمكنت فجر اليوم من تنفيذ 28 مذكرة قضائية، والقبض على خمسة أشخاص، وجميعهم من ذوي السوابق، فارين وجه العدالة، أحدهم طفل حدث، اعترف بقيامه بترويج عملة مزورة، يحصل عليها من شقيقه الفار من وجه العدالة، وقبضت الشرطة على شخص في السواحرة الشرقية، صادر بحقه 12 مذكرة توقيف بتهمة السرقة والاشتراك بالسرقة، والقبض على شخص آخر صادر بحقه أمر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 60.000 شيكل، أيضاً والقبض على شخص فار من وجه العدالة منذ العام 2013، صادر بحقه أمري حبس، لعدم دفع ديون قيمتها 10.000 شيكل عثر عليه، تحت مبنى مهجور.

هذا، وتم التأكيد على أن الشرطة، أوقفت الاشخاص الخمسة المقبوض عليهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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