شؤون فلسطينية

المالكي: فريق الإدارة الأمريكية الحالي "مُتصهين"

المالكي: فريق الإدارة الأمريكية الحالي "مُتصهين"
رام الله - دنيا الوطن
وصف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، فريق الإدارة الأمريكية الحالي بـ"المتصهين".

جاء ذلك، خلال لقاء المالكي، بوكيل وزارة الخارجية القبرصي تاسوس تزيونيس، في مكتبه برام الله، اليوم الأربعاء.

وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني، بالعلاقات التاريخية التي تربط قبرص وفلسطين، وبالموقف القبرصي الداعم للشعب الفلسطيني وقيادته، الساعي لنيل حقوقه الوطنية المشروعة.

في بداية اللقاء، دعا المالكي، لتعزيز وتطوير العلاقة في المجالات كافة، وضرورة عقد اللجنة الحكومية المشتركة قبل نهاية العام.

ووضع المالكي ضيفه بصورة التطورات على الساحة السياسية، كما أطلعه على الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتواصل مجموعات المستوطنين الإرهابية المسلحة غاراتها واعتداءاتها التخريبية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في وتيرة مُتصاعدة، تحت حماية وإسناد جيش الاحتلال، بالإضافة إلى حملة التحريض الإسرائيلية المتواصلة على الرئيس، والتي تأتي في إطار الضغوطات الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لتمرير ما تُسمى (صفقة العصر)، ومحاولات النيل من صمود شعبنا وقيادته في وجه مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، بشكل يتناقض تمامًا مع القانون الدولي، والشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف.

كما تطرق المالكي إلى تبني فريق ترامب المُتصهين، رواية الاحتلال، واليمين الإسرائيلي الحاكم وأطماعه الاستعمارية، في عداءٍ مكشوف وعلني للحقوق الفلسطينية والعربية، معتبرًا أنها رسالة واضحة المعالم لجميع الأطراف، وتأكيد أمريكي رسمي بأن إدارة ترامب حسمت الشق السياسي مما تُسمى (صفقة القرن) لصالح الاحتلال بالكامل.

بدوره، أكد تزيونيس على موقف قبرص الداعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة.

واتفق الطرفان، على قيام المالكي بزيارة رسمية قريبًا إلى قبرص؛ لاستكمال الترتيبات لعقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في قبرص قبل نهاية هذا العام، والتحضير لعقد القمة الثلاثية اليونانية- القبرصية- الفلسطينية، أيضًا في قبرص وبحضور ومشاركة الرئيس عباس.

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