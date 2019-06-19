شاهد: إجماع من طلبة الثانوية العامة على سهولة امتحان الكيمياء
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
أعرب طلبة الثانوية العامة "القسم العلمي"، عن رضاهم من امتحان الكيمياء، الذي تقدّموا لأدائه اليوم الأربعاء، ضمن العام الدراسي 2018-2019.
أعرب طلبة الثانوية العامة "القسم العلمي"، عن رضاهم من امتحان الكيمياء، الذي تقدّموا لأدائه اليوم الأربعاء، ضمن العام الدراسي 2018-2019.
ورصدت "دنيا الوطن" آراء طلاب مدرسة فلسطين الثانوية للبنين، وطالبات مدرسة بشير الريس للبنات، مؤكدين بأن الامتحان جاء سهلاً، وفي متناول غالبية الطلبة.
ويستعد طلاب القسم العلمي للتقدم لامتحان الفيزياء، والذي سيعقد يوم السبت المقبل، فيما سيتوجه طلبة القسم الأدبي لتقديم امتحان التاريخ.
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