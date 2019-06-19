الصحة تُغلق محلاً للمأكولات الشعبية "غير نظيف" وآخر للقرشلة

رام الله - دنيا الوطن

رصدت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، بعض المنشآت التي لا تلتزم بالشروط الصحية، وتحتاج لعقاب رادع، حيث قامت إحدى الفرق، بإيقاف مطعم للمأكولات الشعبية؛ لعدم توفر النظافة، كما قامت فرقة أخرى بإيقاف مخبز لإنتاج القرشلة، وذلك لعدم التزامه بالشروط الصحية المطلوبة منه.





هذا، وقد تم تحويل ملفاتهم للإخوة في مباحث التموين لعمل اللازم.







وقامت الفرق التفتيشية في محافظة غزة، صبيحة هذا اليوم، بعدة جولات تفتيشية، شملت عدة مناطق في مدينة غزة، استهدفت فيها بعض المنشآت الخاصة بإنتاج وبيع المواد الغذائية.





وأكدت الصحة، أن الغالبية العظمى من هذه المنشآت ملتزمة، وتعمل على إيصال غذاء سليم لأبناء شعبنا الصامد البطل.