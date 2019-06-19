شؤون فلسطينية

رداً على تصريحات ملحم.. قيادي بحماس: لاتتحدثوا عن قطر والأشياء الجميلة التي تقدمها للفلسطينيين

رداً على تصريحات ملحم.. قيادي بحماس: لاتتحدثوا عن قطر والأشياء الجميلة التي تقدمها للفلسطينيين
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
رد سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تصريحات ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، التي أكد فيها، أن دولة قطر تعدت السيادة الفلسطينية، من خلال خط الكهرباء 161 في قطاع غزة.

وقال الهندي لـ"دنيا الوطن": "أتمنى على الإخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية ألا يتحدثون عن مثل هذه الأشياء، فبدلاً من ذلك يجب أن تقدم الأشياء للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل تخفيف معاناتهم، وألا يتحدثون عن دولة قطر، التي تقدم الأشياء الجميلة للشعب الفلسطيني".

وأكد الهندي، أنه كان الأولى على رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، أن يتحدث عن معاناة شعب قطاع غزة، وعن آلاف المرضى الذين لا يجدون الدواء، وعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة الذين لا يجدون الطعام، وعن انقطاع التيار الكهربائي.

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