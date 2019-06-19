شؤون فلسطينية

خالد: مشاركة مردخاي بمؤتمر البحرين تطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام

خالد: مشاركة مردخاي بمؤتمر البحرين تطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام
رام الله - دنيا الوطن
عقّب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على قبول المنسق السابق يؤاف موردخاي، للدعوة التي تلقاها من الإدارة الأميركية للمشاركة في مؤتمر البحرين، فكتب يقول:
     
أرسلت الإدارة الأميركية دعوة إلى المنسق السابق لأعمال حكومة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، يؤاف مردخاي، للمشاركة في مؤتمر البحرين، وأعلنت في الوقت نفسه أنها لم توجه الدعوة إلى مسؤولين في حكومة الاحتلال لحضور المؤتمر الذي تنظمه الادارة، وتستضيفه مملكة البحرين في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري، في إطار الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة باسم (صفقة القرن). 

وأضاف: يؤاف موردخاي، هذا يجيد اللغة العربية، وسبق للدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قال عنه في مقابلة تلفزيونية مسجلة مع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي في شباط/ فبراير من العام الماضي، بأنه رئيس الوزراء الحقيقي للسلطة الفلسطينية. 

وختم خالد مدونته، قائلاً: موردخاي يعمل الآن في القطاع الخاص، وقد تم ترشيحه للمشاركة في مؤتمر البحرين، بالتوافق بين الإدارة الأميركية وحكومة بنيامين نتنياهو، وبدوره، أعلن هو ترحيبه بالدعوة، وموافقته على المشاركة في المؤتمر.

وأضاف: اختيار ذو مغزى، ويطرح أكثر من سؤال، وعلامة استفهام، ومشاركة، في ضيافة تطبيع عربي مثير للدهشة، في ظل إجماع فلسطيني رسمي وأهلي على المقاطعة.

أخبار ذات صلة

الصحة تُغلق محلاً للمأكولات الشعبية &#34;غير نظيف&#34; وآخر للقرشلة

الصحة تُغلق محلاً للمأكولات الشعبية "غير نظيف" وآخر للقرشلة

فلسطين والبنك الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم

فلسطين والبنك الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم

أعربت عن أسفها.. نقابة موظفي غزة تُعلّق على نسبة صرف الرواتب

أعربت عن أسفها.. نقابة موظفي غزة تُعلّق على نسبة صرف الرواتب

الخارجية: التحالف الصهيوأمريكي يحاول إعادة تعريف مفاهيم الصراع والحل بعيداً عن الشرعية الدولية

الخارجية: التحالف الصهيوأمريكي يحاول إعادة تعريف مفاهيم الصراع والحل بعيداً عن الشرعية الدولية

بواقع 40%.. المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب موظفيها

بواقع 40%.. المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب موظفيها

المرور بغزة: خمس نصائح مهمة للحفاظ على إطارات المركبة بالأجواء الحارة

المرور بغزة: خمس نصائح مهمة للحفاظ على إطارات المركبة بالأجواء الحارة

الإحصاء وسلطة النقد يناقشان وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي

الإحصاء وسلطة النقد يناقشان وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي

القدس: إخلاء عائلة صيام من منزلها لصالح جمعية استيطانية

القدس: إخلاء عائلة صيام من منزلها لصالح جمعية استيطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

فلسطين والبنك الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم

فلسطين والبنك الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم

خالد: مشاركة مردخاي بمؤتمر البحرين تطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام

خالد: مشاركة مردخاي بمؤتمر البحرين تطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام

الخارجية: التحالف الصهيوأمريكي يحاول إعادة تعريف مفاهيم الصراع والحل بعيداً عن الشرعية الدولية

الخارجية: التحالف الصهيوأمريكي يحاول إعادة تعريف مفاهيم الصراع والحل بعيداً عن الشرعية الدولية

المرور بغزة: خمس نصائح مهمة للحفاظ على إطارات المركبة بالأجواء الحارة

المرور بغزة: خمس نصائح مهمة للحفاظ على إطارات المركبة بالأجواء الحارة

الإحصاء وسلطة النقد يناقشان وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي

الإحصاء وسلطة النقد يناقشان وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي

أبو هولي: يجب التحرك على كافة المستويات للحفاظ على (أونروا) وبقاء خدماتها

أبو هولي: يجب التحرك على كافة المستويات للحفاظ على (أونروا) وبقاء خدماتها

أسرى فلسطين: 50 محرراً من صفقة وفاء الأحرار لا زالوا خلف القضبان

أسرى فلسطين: 50 محرراً من صفقة وفاء الأحرار لا زالوا خلف القضبان

سويدان: فعاليات شعبية بغزة الأسبوع المقبل رفضاً لورشة البحرين

سويدان: فعاليات شعبية بغزة الأسبوع المقبل رفضاً لورشة البحرين

منوعات

ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية

ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية

شيماء سيف تصدم الجمهور وتتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي

شيماء سيف تصدم الجمهور وتتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

&#34;وعد و3 وصايا&#34;.. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

"وعد و3 وصايا".. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: &#34;عاش يا وحش&#34;

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: "عاش يا وحش"

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

العارضة &#34;العارية&#34; تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

العارضة "العارية" تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب &#34;بابا&#34;

محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب "بابا"

عربي

مصر تتهم منظمة أممية بـ &#34;تسييس&#34; وفاة محمد مرسي

مصر تتهم منظمة أممية بـ "تسييس" وفاة محمد مرسي

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

أحزاب مصرية: أردوغان تجاوز الخطوط الحمراء

أحزاب مصرية: أردوغان تجاوز الخطوط الحمراء

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا