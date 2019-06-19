خالد: مشاركة مردخاي بمؤتمر البحرين تطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام

عقّب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على قبول المنسق السابق يؤاف موردخاي، للدعوة التي تلقاها من الإدارة الأميركية للمشاركة في مؤتمر البحرين، فكتب يقول:

أرسلت الإدارة الأميركية دعوة إلى المنسق السابق لأعمال حكومة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، يؤاف مردخاي، للمشاركة في مؤتمر البحرين، وأعلنت في الوقت نفسه أنها لم توجه الدعوة إلى مسؤولين في حكومة الاحتلال لحضور المؤتمر الذي تنظمه الادارة، وتستضيفه مملكة البحرين في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري، في إطار الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة باسم (صفقة القرن).





وأضاف: يؤاف موردخاي، هذا يجيد اللغة العربية، وسبق للدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قال عنه في مقابلة تلفزيونية مسجلة مع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي في شباط/ فبراير من العام الماضي، بأنه رئيس الوزراء الحقيقي للسلطة الفلسطينية.





وختم خالد مدونته، قائلاً: موردخاي يعمل الآن في القطاع الخاص، وقد تم ترشيحه للمشاركة في مؤتمر البحرين، بالتوافق بين الإدارة الأميركية وحكومة بنيامين نتنياهو، وبدوره، أعلن هو ترحيبه بالدعوة، وموافقته على المشاركة في المؤتمر.





وأضاف: اختيار ذو مغزى، ويطرح أكثر من سؤال، وعلامة استفهام، ومشاركة، في ضيافة تطبيع عربي مثير للدهشة، في ظل إجماع فلسطيني رسمي وأهلي على المقاطعة.

رام الله - دنيا الوطن