أعربت عن أسفها.. نقابة موظفي غزة تُعلّق على نسبة صرف الرواتب

رام الله - دنيا الوطنعلّق نقيب الموظفين بغزة، يعقوب الغندور، اليوم الأربعاء، على إعلان وزارة المالية، صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، دون أن تطرأ زيادة عليها.وأعرب الغندور في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، عن أسفه لإعلان المالية هذه النسبة من الصرف، خاصة أن استحقاق موعد الراتب مضى منذ أيام، ولم يكن هناك أي تحسن في النسبة".وطالب نقيب موظفي غزة، وزارة المالية بزيادة وتحسين نسبة الصرف كل 30 يوماً، حسبما وعدت من قبل.وكانت نقابة الموظفين، أصدرت بياناً أول أمس الاثنين، طالبت فيه وزارة المالية، برفع نسبة الدفعة، ورفع الحد الأدنى، لاسيما بعد نفقات واحتياجات شهر رمضان وعيد الفطر.