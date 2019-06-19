شؤون فلسطينية

بواقع 40%.. المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب موظفيها

بواقع 40%.. المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب موظفيها
موظفو حكومة غزة السابقة يتلقون المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، بغزة اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، يوم غدٍ الخميس.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: إنها ستصرف راتب شهر 3/2019 بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل، وذلك اعتبارا من يوم غدٍ الخميس 20/6/2019.

وأضافت: أن الصرف، سيكون في بنكي الوطني والإنتاج، وفي كافة فروع بنك البريد.

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