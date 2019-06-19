شؤون فلسطينية

المرور بغزة: خمس نصائح مهمة للحفاظ على إطارات المركبة بالأجواء الحارة

المرور بغزة: خمس نصائح مهمة للحفاظ على إطارات المركبة بالأجواء الحارة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإدارة العامة للمرور بقطاع غزة: إنّ الحفاظ على إطارات المركبة، بعيدًا عن التأثيرات السلبية التي تخلفها درجات الحرارة المرتفعة، لايقي الإطارات وحدها من التلف، بل أيضًا يقي ركاب المركبة من مجابهة حوادث قد تكون كارثية، خاصة إذا انفجر أحد الإطارات أثناء السير.

وأضافت الإدارة: هناك عدد من التدابير التي يجب اتخاذها في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة، للحفاظ على الإطارات بعيدًا عن أية مشاكل تتمل في الآتي:

1- فحص الإطارات

الفحص المنتظم لإطارات السيارة الأربعة، بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي من الأمور المهمة للغاية، حيث يمكن من خلال هذا الإجراء اكتشاف أي أضرار أو تمزق بالإطار أو برزو الأسلاك الداعمة.

2- ضغط الهواء

إن فحص ضغط الإطارات من الأمور التي يجب مراجعتها مرة واحدة على الأقل شهريًا، وذلك كون انخفاض الضغط بالإطار يؤثر على كفاءتها والقدرة على التحكم بالسيارة بواسطة المكابح، كما أن ضغط المرتفع خاصة عند ملء الإطارات بالهواء، وليس النيتروجين يسبب انبعاجات بالإطار، كما تسبب مع الاحتكاك بالطريق في تلفه.

3- الترصيص

فحص اتزال الإطارات من الأمور التي يجب مراجعتها عند الإحساس باهتزازات أثناء السير، فالحفاظ على توازن الإطارات يسهم في إطالة عمرها الافتراضي.

4- أوزان زائدة

الأوزان الزائدة بالسيارة من أكثر الأمور التي تسرع من عملية تلف الإطارات بشكل عام ، حيث أن ذلك يؤثر عليها عند الاحتكاك بالطريق، وارتفاع الحرارة الناجمة عن الاحتكاك، فضلًا عن ضعف قدرة المكابح، واستهلاك أكبر للوقود.

5- مجموعة التعليق

عند الشعور بميل أو انحراف أثناء القيادة، يجب فحص ميزانية العجلات، لأن ذلك يؤثر في سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات.

أخبار ذات صلة

الصحة تُغلق محلاً للمأكولات الشعبية &#34;غير نظيف&#34; وآخر للقرشلة

الصحة تُغلق محلاً للمأكولات الشعبية "غير نظيف" وآخر للقرشلة

فلسطين والبنك الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم

فلسطين والبنك الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم

خالد: مشاركة مردخاي بمؤتمر البحرين تطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام

خالد: مشاركة مردخاي بمؤتمر البحرين تطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام

أعربت عن أسفها.. نقابة موظفي غزة تُعلّق على نسبة صرف الرواتب

أعربت عن أسفها.. نقابة موظفي غزة تُعلّق على نسبة صرف الرواتب

الخارجية: التحالف الصهيوأمريكي يحاول إعادة تعريف مفاهيم الصراع والحل بعيداً عن الشرعية الدولية

الخارجية: التحالف الصهيوأمريكي يحاول إعادة تعريف مفاهيم الصراع والحل بعيداً عن الشرعية الدولية

بواقع 40%.. المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب موظفيها

بواقع 40%.. المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب موظفيها

الإحصاء وسلطة النقد يناقشان وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي

الإحصاء وسلطة النقد يناقشان وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي

القدس: إخلاء عائلة صيام من منزلها لصالح جمعية استيطانية

القدس: إخلاء عائلة صيام من منزلها لصالح جمعية استيطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

فلسطين والبنك الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم

فلسطين والبنك الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم

خالد: مشاركة مردخاي بمؤتمر البحرين تطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام

خالد: مشاركة مردخاي بمؤتمر البحرين تطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام

الخارجية: التحالف الصهيوأمريكي يحاول إعادة تعريف مفاهيم الصراع والحل بعيداً عن الشرعية الدولية

الخارجية: التحالف الصهيوأمريكي يحاول إعادة تعريف مفاهيم الصراع والحل بعيداً عن الشرعية الدولية

المرور بغزة: خمس نصائح مهمة للحفاظ على إطارات المركبة بالأجواء الحارة

المرور بغزة: خمس نصائح مهمة للحفاظ على إطارات المركبة بالأجواء الحارة

الإحصاء وسلطة النقد يناقشان وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي

الإحصاء وسلطة النقد يناقشان وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي

أبو هولي: يجب التحرك على كافة المستويات للحفاظ على (أونروا) وبقاء خدماتها

أبو هولي: يجب التحرك على كافة المستويات للحفاظ على (أونروا) وبقاء خدماتها

أسرى فلسطين: 50 محرراً من صفقة وفاء الأحرار لا زالوا خلف القضبان

أسرى فلسطين: 50 محرراً من صفقة وفاء الأحرار لا زالوا خلف القضبان

سويدان: فعاليات شعبية بغزة الأسبوع المقبل رفضاً لورشة البحرين

سويدان: فعاليات شعبية بغزة الأسبوع المقبل رفضاً لورشة البحرين

منوعات

ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية

ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية

شيماء سيف تصدم الجمهور وتتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي

شيماء سيف تصدم الجمهور وتتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

&#34;وعد و3 وصايا&#34;.. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

"وعد و3 وصايا".. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: &#34;عاش يا وحش&#34;

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: "عاش يا وحش"

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

العارضة &#34;العارية&#34; تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

العارضة "العارية" تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب &#34;بابا&#34;

محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب "بابا"

عربي

مصر تتهم منظمة أممية بـ &#34;تسييس&#34; وفاة محمد مرسي

مصر تتهم منظمة أممية بـ "تسييس" وفاة محمد مرسي

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

أحزاب مصرية: أردوغان تجاوز الخطوط الحمراء

أحزاب مصرية: أردوغان تجاوز الخطوط الحمراء

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا