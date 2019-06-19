المرور بغزة: خمس نصائح مهمة للحفاظ على إطارات المركبة بالأجواء الحارة

رام الله - دنيا الوطن

قالت الإدارة العامة للمرور بقطاع غزة: إنّ الحفاظ على إطارات المركبة، بعيدًا عن التأثيرات السلبية التي تخلفها درجات الحرارة المرتفعة، لايقي الإطارات وحدها من التلف، بل أيضًا يقي ركاب المركبة من مجابهة حوادث قد تكون كارثية، خاصة إذا انفجر أحد الإطارات أثناء السير.





وأضافت الإدارة: هناك عدد من التدابير التي يجب اتخاذها في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة، للحفاظ على الإطارات بعيدًا عن أية مشاكل تتمل في الآتي:





1- فحص الإطارات





الفحص المنتظم لإطارات السيارة الأربعة، بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي من الأمور المهمة للغاية، حيث يمكن من خلال هذا الإجراء اكتشاف أي أضرار أو تمزق بالإطار أو برزو الأسلاك الداعمة.





2- ضغط الهواء





إن فحص ضغط الإطارات من الأمور التي يجب مراجعتها مرة واحدة على الأقل شهريًا، وذلك كون انخفاض الضغط بالإطار يؤثر على كفاءتها والقدرة على التحكم بالسيارة بواسطة المكابح، كما أن ضغط المرتفع خاصة عند ملء الإطارات بالهواء، وليس النيتروجين يسبب انبعاجات بالإطار، كما تسبب مع الاحتكاك بالطريق في تلفه.





3- الترصيص





فحص اتزال الإطارات من الأمور التي يجب مراجعتها عند الإحساس باهتزازات أثناء السير، فالحفاظ على توازن الإطارات يسهم في إطالة عمرها الافتراضي.





4- أوزان زائدة





الأوزان الزائدة بالسيارة من أكثر الأمور التي تسرع من عملية تلف الإطارات بشكل عام ، حيث أن ذلك يؤثر عليها عند الاحتكاك بالطريق، وارتفاع الحرارة الناجمة عن الاحتكاك، فضلًا عن ضعف قدرة المكابح، واستهلاك أكبر للوقود.





5- مجموعة التعليق





عند الشعور بميل أو انحراف أثناء القيادة، يجب فحص ميزانية العجلات، لأن ذلك يؤثر في سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات.