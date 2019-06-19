صور: حملة تفتيشية على جميع مطاعم الشاورما في "شمال غزة".. وهذه النتائج





وقال الطب الوقائي: بحمد الله وتوفيقه، كانت الجولة إيجابية لأبعد الحدود، حيث لم تُسجل أي مخالفات تذكر، ولوحظ التزام جميع المطاعم بالشروط الصحية، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة من ناحية سلامة اللحوم المستخدمة، وكذلك الوضع الصحي العام للمكان.





وأكمل: نُطمئن جمهورنا الحبيب، ونؤكد لكم بأننا نعمل ليل نهار لنضمن سلامة الغذاء المتداول لجمهورنا الحبيب، ونؤكد بأن أي منشأة غذائية ترتكب أي مخالفات، يتم إتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضدها، ويتم إيقافها أو إغلاقها فوراً، وذلك لتفادي أي خطر صحي محتمل.





















وأكد أن جميع المطاعم والمنشآت الغذائية، ما دامت تعمل بالشكل المعتاد، فهي قد تجاوزت الكشف الصحي، ولا ملاحظات من قبلنا عليها، حيث المطاعم المخالفة لا يسمح لها بالعمل، حتي تصوب وضعها الصحي، وتطبق الشروط والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة.

رام الله - دنيا الوطنقام مفتشو قسم الطب الوقائي في محافظة الشمال، وبالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ جولة تفتيشية شاملة على مطاعم الشاورما في محافظة الشمال، وذلك لتقيم الوضع الصحي العام لتلك المطاعم، والتأكد من سلامة الغذاء الذي يقدم للمواطنين.