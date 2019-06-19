صور: عهد التميمي تتعرض لحادث سير مروع في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، لحادث سير، برفقة والديها باسم وناريمان، على الطريق الرابط بين قريتي كفرعين والنبي صالح، غرب رام الله.
وأفادت قناة (روسيا اليوم) بأن عهد ووالدتها تعرضتا لجروح طفيفة، وأن حالتهما الصحية مستقرة، وستغادران المستشفى قريباً، فيما لم ترد معلومات عن والد عهد، باسم التميمي.
تعرضت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، لحادث سير، برفقة والديها باسم وناريمان، على الطريق الرابط بين قريتي كفرعين والنبي صالح، غرب رام الله.
وأفادت قناة (روسيا اليوم) بأن عهد ووالدتها تعرضتا لجروح طفيفة، وأن حالتهما الصحية مستقرة، وستغادران المستشفى قريباً، فيما لم ترد معلومات عن والد عهد، باسم التميمي.
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