سويدان: فعاليات شعبية بغزة الأسبوع المقبل رفضاً لورشة البحرين

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ ديوان الرئاسة، مأمون سويدان، عن سلسلة فعاليات سيجري تنظيمها في قطاع غزة الأسبوع المقبل، تبدأ بمسيرات العودة يوم الجمعة، رفضاً لـ (صفقة القرن) وورشة البحرين المشبوهة.ودعا سويدان، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، إلى مواصلة دعم المستوى الرسمي المتمثل بموقف الرئيس محمود عباس، الرافض للصفقة وللورشة المشؤومة في البحرين.وقال سويدان، إن من يراهن على خلافاتنا، وتصدّع جبهتنا الداخلية لن ينجح لأننا جسم واحد، قادر على الحركة والفعل؛ لصد كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا.