الرويضي: تحرك إسلامي مسيحي أردني لإلغاء صفقة بيع أملاك كنسية بباب الخليل

رام الله - دنيا الوطن

أكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، السفير أحمد الرويضي، أنه يجري التحرك والتواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية، وكذلك المملكة الأردنية، بصفتها صاحب الوصاية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية، بالتنسيق مع الرئيس محمود عباس؛ لإلغاء صفقة بيع أملاك كنسية في باب الخليل بالقدس المحتلة، لصالح جمعية (عطيرت كوهانيم) الاستيطانية، معتبراً أن هذه العقارات وقفية وغير قابلة للبيع ورفضتها الكنيسة.





وحذر الرويضي، لإذاعة (صوت فلسطين)، الأربعاء، من قرار الاحتلال هدم حي وادي الحمص في بلدة صور باهر كاملاً، معلناً عن سلسة من الخطوات، التي سيتم اتخاذها للتصدي لهذا القرار.وقال الرويضي: "سيتم التحرك على أكثر من مستوى لمنع تنفيذ هذا القرار، من خلال تفعيل دور المؤسسات الدولية بما فيها منظمة التعاون الإسلامي، واعتصام سيُنفذ الجمعة المقبل، وإقامة الصلاة في الحي، يعقبه مؤتمر صحفي، يوجه رسالة واضحة برفض سياسة الهدم".وأضاف الرويضي، أن هذه المسارات، يجري العمل عليها بالتنسيق مع القيادات المحلية في القدس، لمنع تنفيذ مخططات الاحتلال من جهة، ودعم صمود المقدسيين، وتمكينهم من جهة أخرى.وأشار الرويضي إلى الاتفاق خلال لقائه مع مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، ومحافظ القدس عدنان غيث، على تعزيز دور وكالات المنظمة بما فيها صندوق التنمية الإسلامي في مجالات تساعد على التشغيل، وأخرى تركز على قضايا الإسكان والتعليم لدعم الصمود والتمكين.