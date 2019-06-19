السفير مصطفى: تركيا لن تشارك في ورشة البحرين

ثمّن سفير فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، الموقفَ التركي، الذي أكد عدم المشاركة في ورشة البحرين، باعتبارها مدخلاً لتنفيذ (صفقة القرن) لتصفية القضية الفلسطينية، ولن تساهم في إنهاء الصراع.





وأوضح مصطفى، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن السفارات التركية في العالم، تبادر عبر علاقاتها بالعمل على رفع مستوى التمثيل الرافض لورشة البحرين.

رام الله - دنيا الوطنواعتبر مصطفى، أن الأيام المقبلة، ستكون مفصلية في قضيتنا الوطنية على ضوء ورشة المنامة، التي اتضحت نواياها وأهدافها التي تمسّ حقوقنا المشروعة، الأمر الذي يتطلب تكثيف كافة الجهود في فلسطين، والعالم على حد سواء.وقال مصطفى، إن الجالية والمؤسسات الفلسطينية في تركيا، ستنظم عدة وقفات احتجاجية ضد ورشة المنامة، وصفقة القرن في كلٍ من أنقرة واسطنبول في الأيام المقبلة.