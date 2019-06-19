ملحم: اجتماع عربي لبحث سبل توفير شبكة الأمان العربية للسلطة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إن الاجتماع الطارئ، الذي يعقد الأحد المقبل في الجامعة العربية، سيبحث تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب الصادر في نيسان/ أبريل الماضي، بتوفير شبكة أمان مالية لدعم ميزانية السلطة الوطنية في ظل ما يتعرض له شعبنا من ابتزاز سياسي ومالي.وأضاف ملحم، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي يحضره وزراء المالية العرب، سيناقش بنداً واحداً، وهو آليات تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب، بخصوص شبكة الأمان المالية.وأشاد ملحم، بمبادرة رجال الأعمال الفلسطينيين، الذين قرروا تقديم مبلغ مالي على شكل قرض لدعم الخزينة العامة، معرباً عن تقدير الحكومة، والقيادة لهذه المبادرة من هذا القطاع الحر، الذي يدعم صمود شعبنا، معرباً عن ثقته بأنه سيتم تجاوز هذه الأزمة.وشكر ملحم، الموظفين على صمودهم وصبرهم، في مواجهة ما تتعرض له قضيتنا من ابتزاز مالي على شكل مؤتمرات هنا وهناك، طابعها اقتصادي، لكنها تهدف لتصفية قضيتنا.