الجبهة الشعبية: المخططات التصفوية باتت تسير في طريق مسدود

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في الجبهة الشعبية، ماهر الطاهر: إن الموقف الفلسطيني الموحد والجامع، الذي اتخذته القيادة، وكافة الفصائل، وفعاليات شعبنا ضد ما تسمى (صفقة القرن) وورشة البحرين، ترك صداً على كل المستويات العربية والإقليمية والعالمية.وأضاف الطاهر، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، أن هذه المخططات التصفوية، باتت تسير في طريق مسدود، بسب الرفض الفلسطيني لتلك المؤامرات، الهادفة لتصفية القضية، معتبراً أن هناك بداية لتحركات قد تشكل حالة نضوج ليست فلسطينية فحسب، وإنما عربية في مواجهة محاولات تصفية قضيتنا، لاسيما بعد انعقاد لقاء بيروت، تحت عنوان متحدون في مواجهة (صفقة القرن(.وبين الطاهر، أن شعبنا والشعوب العربية، ترفض تلك الصفقات، وسيكون هناك مؤتمر في السابع من الشهر المقبل في بيروت، بمشاركة كافة القوى الفلسطينية دون استثناء، وفعاليات وأحزاب عربية وبرلمانية؛ لتوجيه رسالة واضحة، برفض شعبنا وأمتنا العربية، لكل تلك المؤامرات.