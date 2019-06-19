شؤون فلسطينية

الأشغال تنهي إعادة بناء 30 وحدة سكنية للفقراء في غزة

الأشغال تنهي إعادة بناء 30 وحدة سكنية للفقراء في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان إعادة بناء (30) وحدة سكنية للفقراء في كافة محافظات قطاع غزة، بمساحة (65 م2) لكل وحدة سكنية.

وقال وكيل الوزارة، ناجي سرحان: إن الوزارة، أنجزت هذا المشروع بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تم اختيار الحالات الاجتماعية الفقيرة المحتاجة للسكن حسب الشروط، وتم إجراء بحث ميداني لها قبل البدء بإعادة بناء وحداتهم السكنية.

وشدد سرحان، على أن الوزارة، أطلقت قبل أيام مشروع البحث الاجتماعي الميداني لكافة الأسر الفقيرة، التي تقدمت للوزارة، وبدأت طواقم البحث الاجتماعي والفني، بأعمال البحث في كافة محافظات ومناطق قطاع غزة.

وشدد سرحان على أن الوزارة لديها خلال الأيام المقبلة عدد من مشاريع الترميم وإعادة البناء الخاصة بالحالات الاجتماعية الفقيرة المحتاجة للسكن.

وثمن سرحان جهود طواقم الوزارة الهندسية والفنية، التي تعمل على مدار الساعة؛ لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.  

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