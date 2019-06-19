سرحان: بوادر إيجابية لحل مشكلة رمزون المغازي

رام الله - دنيا الوطنعبدالهادي مسلمأكد المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة، أن الوزارة تتابع عن كثب موضوع إيجاد جهة لتكملة ما تبقى من تمويل؛ للبدء بتنفيذ تركيب إشارات ضوئية على مدخل مخيم المغازي من الناحية الجنوبية.وقال سرحان: "راسلنا وتحدثنا مع اللجنة القطرية بهذا الخصوص، وهناك مؤشرات إيجابية في تكملة التمويل"، معرباً عن أمله أن تكون الأيام القادمة حاسمة ونهائية، وننتظر الرد في أي لحظة.وأضاف: "لن نترك هذا الأمر إلا وإيجاد حل له، داعياً أهالي مخيم المغازي إلى الصبر والتحمل، وكلها مسألة وقت وتُحل المشكلة".وكان أهالي مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، قد وجهوا رسالة للسفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالمساعدة بتمويل تركيب إشارات ضوئية على مدخل المخيم الجنوبي.ويأتي توجيه هذه الرسالة، بعد موافقة الجهات المختصة على تركيب هذه الإشارات الضوئية، إضافة لحل مشكلة المدخل الشمالي للمخيم بعد إدخال التعديلات النهائية على التصميم المقترح لإنشاء حاضنة في الجزيرة الوسطى، لشارع صلاح الدين الرئيسي.ووفق بلدية المغازي، فإنه تمت الموافقة على تركيب الإشارة الضوئية، حيث ستوفر وزارة الأشغال جزءاً كبيراً من مكوناتها، لافتةً إلى أن المتبقي من تكلفة الإشارات، والذي يقدر بحوالي 15% ستقوم وزارة الأشغال وبلدية المغازي بالتواصل مع الممولين للتغطية على أن يتم التنفيذ مباشرة حال توفر جميع الإمكانيات المالية بالكامل.وكان أهالي مخيم المغازي، قد نظموا وقفة احتحاجية للمطالبة بتركيب إشارات ضوئية "رمزون" أمام مدخل المخيم، أسوة بالمخيمات المجاورة "دير البلح، النصيرات، البريج" لاسيما بعد حوادث السير المروعة التي راح ضحيتها العديد من أبناء المخيم.