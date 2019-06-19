دولي

إيران ترفض تمديد مهلة الـ 60 يوماً بشأن برنامجها النووي

إيران ترفض تمديد مهلة الـ 60 يوماً بشأن برنامجها النووي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إنها لن تمدد مهلة الـ 60 يوماً، لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، عباس كمالوندي، أن "مهلة الستين يوماً غير قابلة للتمديد، وسننفذ الخطوة التالية"، وفق (روسيا اليوم).

وكانت طهران، قد أمهلت يوم الثامن من أيار/ مايو الماضي، الموافق للذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الدول الأوروبية المشاركة فيه، (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران، بموجب الصفقة، وإيجاد آلية للتبادل التجاري في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.

وهذا يعني أنه بانتهاء مدة المهلة، ستقوم إيران بتخفيض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، ما لم تؤكد تلك الدول الأوروبية وفاءها لالتزاماتها إزاء إيران بموجب ذلك الاتفاق، بغض النظر عن خروج الولايات المتحدة منه.

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