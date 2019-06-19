أول تعليق رسمي للسعودية على وفاة محمد مرسي

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية السعودية: إن جماعة الإخوان المسلمين "أصل الإرهاب ولا تمثل الإسلام وتضر باستقرار المجتمعات"، في أول تعليق رسمي سعودي غير مباشر على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.ووفق حسابها عبر موقع (تويتر)، فقد كتبت الخارجية السعودية، أن "جماعة الإخوان المسلمين نشأت في مصر قبل نحو 9 عقود، وتعتمد العنف لتحقق مكاسب سياسية، وتدعي كذبا أنها تمثل الإسلام المعتدل، وعملت على بناء تنظيمات تنفذ الإرهاب"، على حد تعبير البيان.وأضافت أن جماعة الإخوان المسلمين "تحرف تفسيرات النصوص، وابتدعت فكرة الحاكمية، كما أنها تعاونت مع نظام الخميني المتطرف في إيران، وتأثرت الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979 بأدبيات الإخوان المسلمين"، بحسب ما جاء في نص البيان.وأوضحت السعودية، أن "هناك جماعات نشأت من الإخوان المسلمين وهي داعش، والنصرة، والقاعدة".وتطرقت وزارة الخارجية إلى ما يسمى بـ"النظرية الإخوانية"، وأكدت أن "الجماعة تؤمن بالوصول إلى الحكم عبر اتباعها تنفيذ كل السبل المشروعة وغير المشروعة، وتبيح العمليات الانتحارية وتنفذ اغتيالات بكل من يعارض فكرهم، وتؤمن بالعمل السري وزرع العناصر المستترة، إضافة إلى التعاون وتبادل المعلومات بين الأتباع من خلال تنظيم دولي يجمعهم".