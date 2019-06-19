عربي

مصر تتهم منظمة أممية بـ "تسييس" وفاة محمد مرسي

مصر تتهم منظمة أممية بـ "تسييس" وفاة محمد مرسي
محمد مرسي
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية المصرية، تشكيك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة في أسباب وفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، واتهمت المفوضية بالتسييس المتعمد لحالة وفاة طبيعية.

واستنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار، أحمد حافظ، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول وفاة مرسي أول أمس الاثنين في قاعة المحكمة، وفق (روسيا اليوم).

ودان حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من "إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية، ونزاهة القضاء المصري".

واعتبر أن تصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان "محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك، بل وجهل تام بالحقائق".

أخبار ذات صلة

أول تعليق رسمي للسعودية على وفاة محمد مرسي

أول تعليق رسمي للسعودية على وفاة محمد مرسي

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

أحزاب مصرية: أردوغان تجاوز الخطوط الحمراء

أحزاب مصرية: أردوغان تجاوز الخطوط الحمراء

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا

خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي

خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي

إعفاء أستاذ جامعي بالسعودية بسبب تغريدة على (تويتر)

إعفاء أستاذ جامعي بالسعودية بسبب تغريدة على (تويتر)

الرئيس الإسرائيلي يُوجه تحذيراً لـ (حزب الله) وحكومة بيروت

الرئيس الإسرائيلي يُوجه تحذيراً لـ (حزب الله) وحكومة بيروت

زيارة تاريخية لأمير الكويت إلى العراق غداً

زيارة تاريخية لأمير الكويت إلى العراق غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية: المخططات التصفوية باتت تسير في طريق مسدود

الجبهة الشعبية: المخططات التصفوية باتت تسير في طريق مسدود

سرحان: بوادر إيجابية لحل مشكلة رمزون المغازي

سرحان: بوادر إيجابية لحل مشكلة رمزون المغازي

ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

حملة إسرائيلية جديدة ضد حركة المقاطعة (BDS)

حملة إسرائيلية جديدة ضد حركة المقاطعة (BDS)

عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

فجرًا.. الاحتلال يعتقل مواطنين ويُداهم مدن الضفة الغربية

فجرًا.. الاحتلال يعتقل مواطنين ويُداهم مدن الضفة الغربية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أجواء معتدلة وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

أجواء معتدلة وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

منوعات

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

&#34;وعد و3 وصايا&#34;.. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

"وعد و3 وصايا".. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: &#34;عاش يا وحش&#34;

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: "عاش يا وحش"

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

العارضة &#34;العارية&#34; تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

العارضة "العارية" تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب &#34;بابا&#34;

محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب "بابا"

ابنتا توبا بويوكستون تثيران الجدل.. شاهدوا كيف أصبحتا

ابنتا توبا بويوكستون تثيران الجدل.. شاهدوا كيف أصبحتا

نجمة &#34;Friends&#34; تحتفل بعيد ميلادها مع زميلتيها من المسلسل الشهير

نجمة "Friends" تحتفل بعيد ميلادها مع زميلتيها من المسلسل الشهير

عربي

مصر تتهم منظمة أممية بـ &#34;تسييس&#34; وفاة محمد مرسي

مصر تتهم منظمة أممية بـ "تسييس" وفاة محمد مرسي

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا

خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي

خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي