أبو زهري: مؤتمر البحرين مؤامرة لفرض (صفقة القرن) وتصفية القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنعلّق القيادي في حركة (حماس) سامي أبو زهري، على تصريحات لمبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حول مؤتمر البحرين الاقتصادي.وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "تصريحات غرينبلات أن مؤتمر البحرين سياسي، ويمثل الجانب الاقتصادي من صفقة القرن تدلل على خطورة المؤتمر".وأضاف أن مؤتمر البحرين "مؤامرة حقيقية لفرض الصفقة، وتصفية القضية الفلسطينية".وترعى الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) وسط رفض رسمي وفصائلي وشعبي فلسطيني واسع.