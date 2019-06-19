غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

رام الله - دنيا الوطن

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن الولايات المتحدة لم ولن تضغط على الأردن؛ للتخلي عن دورها الخاص بالنسبة للمقدسات الإسلامية.





وأوضح غرينبلات، إن ذلك سيكون وفق ما هو منصوص عليه في معاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل، متابعاً: "التكهنات عكس ذلك هي خاطئة تماماً".





يذكر، أن وسائل إعلام فلسطينية وعربية، تحدثت مراراً عن ضغوط تواجهها الأردن بشأن (صفقة القرن) الأمريكية، والتخلي عن رعاية المقدسات الإسلامية في القدس.

