عربي

أحزاب مصرية: أردوغان تجاوز الخطوط الحمراء

أحزاب مصرية: أردوغان تجاوز الخطوط الحمراء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا تحالف من نحو 40 حزباً سياسياً مصرياً إلى مقاضاة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي اعتبر أنه تجاوز كل الخطوط الحمراء مع تصريحاته الأخيرة حول التطورات في مصر.

وقال التحالف، وفق صحيفة (الأهرام): إنه تلقى العديد من الإدانات من قبل أماناته في المحافظات حول تصريحات أردوغان، لافتاً إلى أن تصريحاته بشأن وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، ليست إلا "استمرارا لنهجه السافر في التدخل بالشأن المصري، والمزايدة غير الـمقبولة، وماهي إلا من وحي الخيال الوهمي له".

وأضافت الأحزاب المصرية: "أردوغان، الذي يروج لسيناريوهات خبيثة بشأن الوفاه، ولا يدرك أن مصر دولة قانون وذات مؤسسات قوية قادرة على مواصلة دورها المنوط بها دون الالتفات لمثل هذه الأكاذيب، التي تروج من رئيس حول بلاده لسجون وساحة للإرهابيين، وملجأ لقوى الشر والظلام".

ودعا التحالف "أردوغان وأمثاله من الحكام" لأن ينظروا "إلى التحديات، التي تواجه أوطانهم بدلاً من الاستمرار في المحاولات البائسة في تغيير الحقائق وبث الأكاذيب والفتن في البلاد المحيطة".

وطالب تحالف الأحزاب المصرية من خلال لجانه النوعية القانونية "بمقاضاة أردوغان وتقديمه إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد تطاوله على مصر" واتهامها بأنها مسؤولة عن وفاة مرسي "دون أي سند أو دليل يمتلكه حول هذا الاتهام، وتجاوزه كل الخطوط الحمراء والخروج عن كل الأعراف السياسية والدبلوماسية".

وشددت قيادات التحالف على ضرورة "محاكمة أردوغان على جرائمه الإرهابية، التي ارتكبها داخل عدد من الدول العربية، ومنها مصر وليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عما يقوم به داخل تركيا من أعمال قمع وسجن لمعارضيه"، حسب تعبيرهم.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، أن الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش من السلطة يوم 3 يوليو 2013، توفي يوم الاثنين جراء نوبة إغماء خلال جلسة محاكمته جنوبي القاهرة في القضية المعروفة إعلامية بـ "التخابر مع حماس"، فيما أوضح مصدر طبي لاحقاً أن الرئيس المصري الأسبق فارق الحياة بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وحمل أردوغان السلطات المصرية بقيادة السيسي، المسؤولية عن وفاة مرسي، واصفا الرئيس المصري الحالي بالديكتاتور، فيما أعرب عن شكوكه بخصوص رواية القاهرة عن ملابسات وفاة مرسي.

أخبار ذات صلة

أول تعليق رسمي للسعودية على وفاة محمد مرسي

أول تعليق رسمي للسعودية على وفاة محمد مرسي

مصر تتهم منظمة أممية بـ &#34;تسييس&#34; وفاة محمد مرسي

مصر تتهم منظمة أممية بـ "تسييس" وفاة محمد مرسي

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا

خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي

خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي

إعفاء أستاذ جامعي بالسعودية بسبب تغريدة على (تويتر)

إعفاء أستاذ جامعي بالسعودية بسبب تغريدة على (تويتر)

الرئيس الإسرائيلي يُوجه تحذيراً لـ (حزب الله) وحكومة بيروت

الرئيس الإسرائيلي يُوجه تحذيراً لـ (حزب الله) وحكومة بيروت

زيارة تاريخية لأمير الكويت إلى العراق غداً

زيارة تاريخية لأمير الكويت إلى العراق غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية: المخططات التصفوية باتت تسير في طريق مسدود

الجبهة الشعبية: المخططات التصفوية باتت تسير في طريق مسدود

سرحان: بوادر إيجابية لحل مشكلة رمزون المغازي

سرحان: بوادر إيجابية لحل مشكلة رمزون المغازي

ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

حملة إسرائيلية جديدة ضد حركة المقاطعة (BDS)

حملة إسرائيلية جديدة ضد حركة المقاطعة (BDS)

عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

فجرًا.. الاحتلال يعتقل مواطنين ويُداهم مدن الضفة الغربية

فجرًا.. الاحتلال يعتقل مواطنين ويُداهم مدن الضفة الغربية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أجواء معتدلة وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

أجواء معتدلة وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

منوعات

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

&#34;وعد و3 وصايا&#34;.. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

"وعد و3 وصايا".. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: &#34;عاش يا وحش&#34;

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: "عاش يا وحش"

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

العارضة &#34;العارية&#34; تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

العارضة "العارية" تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب &#34;بابا&#34;

محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب "بابا"

ابنتا توبا بويوكستون تثيران الجدل.. شاهدوا كيف أصبحتا

ابنتا توبا بويوكستون تثيران الجدل.. شاهدوا كيف أصبحتا

نجمة &#34;Friends&#34; تحتفل بعيد ميلادها مع زميلتيها من المسلسل الشهير

نجمة "Friends" تحتفل بعيد ميلادها مع زميلتيها من المسلسل الشهير

عربي

مصر تتهم منظمة أممية بـ &#34;تسييس&#34; وفاة محمد مرسي

مصر تتهم منظمة أممية بـ "تسييس" وفاة محمد مرسي

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا

خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي

خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي