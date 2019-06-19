شؤون فلسطينية

حملة إسرائيلية جديدة ضد حركة المقاطعة (BDS)

حملة إسرائيلية جديدة ضد حركة المقاطعة (BDS)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أطلقت، أمس الثلاثاء، حملة لتجنيد الناشطين في الحملة ضد حركة المقاطعة (BDS)، وتم إطلاق الحملة تحت شعار: (محاربة أكاذيب BDS).

وطالب الوزير الإسرائيلي، جلعاد أردان، الإسرائيليين، بالانضمام لما أسماه "الدفاع عن إسرائيل أمام حركة المقاطعة".

وأضاف: "يمكن للجميع المشاركة في النضال من أجل الحقيقة، والعمل معاً على كشف نشطاء المقاطعة، وقول الحقيقة عن إسرائيل"، وفق مزاعمه.

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