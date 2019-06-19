حملة إسرائيلية جديدة ضد حركة المقاطعة (BDS)

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أطلقت، أمس الثلاثاء، حملة لتجنيد الناشطين في الحملة ضد حركة المقاطعة (BDS)، وتم إطلاق الحملة تحت شعار: (محاربة أكاذيب BDS).وطالب الوزير الإسرائيلي، جلعاد أردان، الإسرائيليين، بالانضمام لما أسماه "الدفاع عن إسرائيل أمام حركة المقاطعة".وأضاف: "يمكن للجميع المشاركة في النضال من أجل الحقيقة، والعمل معاً على كشف نشطاء المقاطعة، وقول الحقيقة عن إسرائيل"، وفق مزاعمه.