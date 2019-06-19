حملة إسرائيلية جديدة ضد حركة المقاطعة (BDS)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أطلقت، أمس الثلاثاء، حملة لتجنيد الناشطين في الحملة ضد حركة المقاطعة (BDS)، وتم إطلاق الحملة تحت شعار: (محاربة أكاذيب BDS).
وطالب الوزير الإسرائيلي، جلعاد أردان، الإسرائيليين، بالانضمام لما أسماه "الدفاع عن إسرائيل أمام حركة المقاطعة".
وأضاف: "يمكن للجميع المشاركة في النضال من أجل الحقيقة، والعمل معاً على كشف نشطاء المقاطعة، وقول الحقيقة عن إسرائيل"، وفق مزاعمه.
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أطلقت، أمس الثلاثاء، حملة لتجنيد الناشطين في الحملة ضد حركة المقاطعة (BDS)، وتم إطلاق الحملة تحت شعار: (محاربة أكاذيب BDS).
وطالب الوزير الإسرائيلي، جلعاد أردان، الإسرائيليين، بالانضمام لما أسماه "الدفاع عن إسرائيل أمام حركة المقاطعة".
وأضاف: "يمكن للجميع المشاركة في النضال من أجل الحقيقة، والعمل معاً على كشف نشطاء المقاطعة، وقول الحقيقة عن إسرائيل"، وفق مزاعمه.
التعليقات