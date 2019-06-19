شؤون فلسطينية

شركة محمول أوكرانية تشطب إسرائيل وتُرحب بزبائنها: "مرحبًا بكم في فلسطين"

شركة محمول أوكرانية تشطب إسرائيل وتُرحب بزبائنها: "مرحبًا بكم في فلسطين"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن شركة الهواتف المحمولة الأوكرانية (كييف ستار) رحبت بزبائنها الوافدين إلى إسرائيل بعبارة: "مرحبًا بكم في فلسطين".

وأوضحت الصحيفة، أن السيدة آنا بوزينسكي، قامت برحلة إلى أوكرانيا، واشترت هناك بطاقة SIM لهاتفها الخليوي من شركة محلية، وعندما عادت إلى إسرائيل، وشغّلت جهاز الهاتف مع البطاقة الأوكرانية، ووصلتها رسالة (باللغة الأوكرانية) جاء فيها: "مرحبًا بكم في فلسطين"، وهذا حدث عندما كانت في تل أبيب، ولم يرد في الرسالة أي ذكر لإسرائيل.

وقالت بوزينسكي للصحيفة: "هذه شركة كبيرة ومعروفة، عندما ركبت الطائرة، أغلقت الجهاز ولم استبدل بطاقة SIM الأوكرانية بالبطاقة الإسرائيلية، وفي اليوم التالي قمت بتشغيل الجهاز ورأيت هذه الرسالة".

وأضافت: "فوجئت، ثم شعرت بالغضب، هذا يشبه تمامًا القول للأوكرانيين، "مرحباً بكم في روسيا، لقد تلقى 200 شخص هذه الرسالة، وهذا ما يدخلونه في رؤوسهم".

بدورها، قالت إيلانا فلدمان- إشكول، رئيسة قسم العلاقات العامة في حركة (إم ترتسو) اليمينية، التي عالجت الموضوع، "إنه أمر خطير للغاية أن تتخذ شركات الاتصالات الأوكرانية الكبرى هذه الخطوات الفظة التي تختار من خلالها تحديد موقف سياسي غير مقبول".

وأضافت: "لا يمكننا وصف ما كان سيحدث لو أن إسرائيل قد أرسلت رسالة إلى الوافدين إلى أوكرانيا ترحب بهم في روسيا، لذا ينبغي دعوة سفير أوكرانيا في إسرائيل لتوضيح الأمر، والعمل لتصليح الخطأ"، وفق زعمه.

أخبار ذات صلة

سرحان: بوادر إيجابية لحل مشكلة رمزون المغازي

سرحان: بوادر إيجابية لحل مشكلة رمزون المغازي

ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

أبو زهري: مؤتمر البحرين مؤامرة لفرض (صفقة القرن) وتصفية القضية الفلسطينية

أبو زهري: مؤتمر البحرين مؤامرة لفرض (صفقة القرن) وتصفية القضية الفلسطينية

حملة إسرائيلية جديدة ضد حركة المقاطعة (BDS)

حملة إسرائيلية جديدة ضد حركة المقاطعة (BDS)

الشيخ: الحصار المالي على السلطة الفلسطينية يشتد ضراوة

الشيخ: الحصار المالي على السلطة الفلسطينية يشتد ضراوة

الشوا: لا نعرف كيف سندفع رواتب الموظفين الشهر المقبل

الشوا: لا نعرف كيف سندفع رواتب الموظفين الشهر المقبل

عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

العثور على جثة مواطن مُعلقًا ومشنوقًا بحبل في رام الله

العثور على جثة مواطن مُعلقًا ومشنوقًا بحبل في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

سرحان: بوادر إيجابية لحل مشكلة رمزون المغازي

سرحان: بوادر إيجابية لحل مشكلة رمزون المغازي

ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

حملة إسرائيلية جديدة ضد حركة المقاطعة (BDS)

حملة إسرائيلية جديدة ضد حركة المقاطعة (BDS)

عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

فجرًا.. الاحتلال يعتقل مواطنين ويُداهم مدن الضفة الغربية

فجرًا.. الاحتلال يعتقل مواطنين ويُداهم مدن الضفة الغربية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أجواء معتدلة وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

أجواء معتدلة وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

أمان وهيئة مكافحة الفساد تتفقان على توحيد جهودهما في مكافحة الفساد

أمان وهيئة مكافحة الفساد تتفقان على توحيد جهودهما في مكافحة الفساد

منوعات

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

&#34;وعد و3 وصايا&#34;.. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

"وعد و3 وصايا".. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: &#34;عاش يا وحش&#34;

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: "عاش يا وحش"

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

العارضة &#34;العارية&#34; تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

العارضة "العارية" تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب &#34;بابا&#34;

محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب "بابا"

ابنتا توبا بويوكستون تثيران الجدل.. شاهدوا كيف أصبحتا

ابنتا توبا بويوكستون تثيران الجدل.. شاهدوا كيف أصبحتا

نجمة &#34;Friends&#34; تحتفل بعيد ميلادها مع زميلتيها من المسلسل الشهير

نجمة "Friends" تحتفل بعيد ميلادها مع زميلتيها من المسلسل الشهير

عربي

مصر تتهم منظمة أممية بـ &#34;تسييس&#34; وفاة محمد مرسي

مصر تتهم منظمة أممية بـ "تسييس" وفاة محمد مرسي

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

غرينبلات: واشنطن لن تضغط على الأردن بملف المقدسات الإسلامية

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا

إجراءات رسمية ضد السعودية في أمريكا

خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي

خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي