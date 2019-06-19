شركة محمول أوكرانية تشطب إسرائيل وتُرحب بزبائنها: "مرحبًا بكم في فلسطين"

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن شركة الهواتف المحمولة الأوكرانية (كييف ستار) رحبت بزبائنها الوافدين إلى إسرائيل بعبارة: "مرحبًا بكم في فلسطين".وأوضحت الصحيفة، أن السيدة آنا بوزينسكي، قامت برحلة إلى أوكرانيا، واشترت هناك بطاقة SIM لهاتفها الخليوي من شركة محلية، وعندما عادت إلى إسرائيل، وشغّلت جهاز الهاتف مع البطاقة الأوكرانية، ووصلتها رسالة (باللغة الأوكرانية) جاء فيها: "مرحبًا بكم في فلسطين"، وهذا حدث عندما كانت في تل أبيب، ولم يرد في الرسالة أي ذكر لإسرائيل.وقالت بوزينسكي للصحيفة: "هذه شركة كبيرة ومعروفة، عندما ركبت الطائرة، أغلقت الجهاز ولم استبدل بطاقة SIM الأوكرانية بالبطاقة الإسرائيلية، وفي اليوم التالي قمت بتشغيل الجهاز ورأيت هذه الرسالة".وأضافت: "فوجئت، ثم شعرت بالغضب، هذا يشبه تمامًا القول للأوكرانيين، "مرحباً بكم في روسيا، لقد تلقى 200 شخص هذه الرسالة، وهذا ما يدخلونه في رؤوسهم".بدورها، قالت إيلانا فلدمان- إشكول، رئيسة قسم العلاقات العامة في حركة (إم ترتسو) اليمينية، التي عالجت الموضوع، "إنه أمر خطير للغاية أن تتخذ شركات الاتصالات الأوكرانية الكبرى هذه الخطوات الفظة التي تختار من خلالها تحديد موقف سياسي غير مقبول".وأضافت: "لا يمكننا وصف ما كان سيحدث لو أن إسرائيل قد أرسلت رسالة إلى الوافدين إلى أوكرانيا ترحب بهم في روسيا، لذا ينبغي دعوة سفير أوكرانيا في إسرائيل لتوضيح الأمر، والعمل لتصليح الخطأ"، وفق زعمه.