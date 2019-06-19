خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي





وكشفت قناة (مساء دي إم سي) معلومات جديدة في عملية تسليم عشماوي من ليبيا إلى مصر، ووصفت العملية بـ "الكبيرة"، مشيرةً إلى أن "رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل، شارك في العملية بنفسه".

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام مصرية، أن جهاز المخابرات العامة المصري، خدع أجهزة استخبارات أجنبية، كانت تنوي تصفية الضابط السابق هشام عشماوي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الأمن والجيش المصريين في سيناء.وأشارت القناة، إلى أن استخدام "خطة خداع وتمويه على أجهزة مخابرات دولية كثيرة، كانت مستعدة لتصفية عشماوي".وتسلمّت القاهرة نهاية الشهر الماضي من "الجيش الليبي" بقيادة حفتر، الضابط المفصول من الجيش المصري، هشام عشماوي، جراء اتهامه بارتكاب هجمات ضد الجيش المصري في سيناء.