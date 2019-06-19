الشيخ: الحصار المالي على السلطة الفلسطينية يشتد ضراوة

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إن الحصار المالي على السلطة الفلسطينية، يشتد ضراوة، لافتاً إلى أن ذلك لتركيع الفلسطينيين.





وأضاف الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "ربما يستطيعون تدميرنا، ولكن المؤكد لا يقدرون على هزيمتنا، الحصار المالي يشتد ضراوة على السلطة الفلسطينية، بهدف تركيعنا، والقبول بعروض التنازل عن ثوابتنا الوطنية".







وتابع الشيخ: "الحرب العلنية والخفية ضد القيادة ترتفع وتيرتها، والتاريخ يعيد نفسه، والمؤكد هو انتصار إرادتنا".

