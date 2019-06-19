الشيخ: الحصار المالي على السلطة الفلسطينية يشتد ضراوة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إن الحصار المالي على السلطة الفلسطينية، يشتد ضراوة، لافتاً إلى أن ذلك لتركيع الفلسطينيين.
وأضاف الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "ربما يستطيعون تدميرنا، ولكن المؤكد لا يقدرون على هزيمتنا، الحصار المالي يشتد ضراوة على السلطة الفلسطينية، بهدف تركيعنا، والقبول بعروض التنازل عن ثوابتنا الوطنية".
وتابع الشيخ: "الحرب العلنية والخفية ضد القيادة ترتفع وتيرتها، والتاريخ يعيد نفسه، والمؤكد هو انتصار إرادتنا".
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