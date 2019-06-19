ترامب يُطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية رسمياً





ووفق موقع (روسيا اليوم)، فأمام نحو 20 ألفاً من مناصريه، الذين ارتدوا قبعات البيسبول الحمراء، التي تحمل شعار "اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً"، أمس الثلاثاء، تعهد ترامب بـ "زلزال في صناديق الاقتراع".





وقال ترامب: "لقد فعلناها مرة وسنفعلها مجدداً، وهذه المرة سننهي المهمة، واقتصادنا موضع حسد العالم"، في إشارة إلى أنه يراهن على النمو القوي في الوظائف لمساعدته في اقناع الأمريكيين بانتخابه لولاية ثانية.







رام الله - دنيا الوطنأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسمياً، حملته الانتخابية لولاية ثانية عام 2020 خلال مهرجان حاشد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.وأضاف ترامب: "سنحافظ على الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى، وأفضل من أي وقت مضى لهذا أقف أمامكم الليلة لإطلاق حملتي الانتخابية رسمياً لولاية ثانية، كرئيس للولايات المتحدة".وشجع ترامب الحشد مراراً على الهتاف ضد الصحفيين الذين يغطون المهرجان، والذين اتهمهم أكثر من مرة بأنهم ينشرون "أخباراً مضللة".ووسط صيحات الحشد، قال ترامب: "الكراهية والتعصب والغضب هي التي تقود خصومنا الديمقراطيين المتطرفين، إنهم يريدون تدميركم ويريدون تدمير بلادنا كما نعرفها"، مضيفاً "هذا ليس مقبولاً، وهذا لن يحدث".وبالرغم من أن استطلاعات الرأي المبكرة، تظهر أن أمام ترامب مواجهة صعبة، فإن الرئيس الأمريكي يخوض معركته مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل البطالة وثقة قاعدته اليمينية به.