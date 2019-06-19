شؤون فلسطينية

العثور على جثة مواطن مُعلقًا ومشنوقًا بحبل في رام الله

العثور على جثة مواطن مُعلقًا ومشنوقًا بحبل في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة والنيابة العامة بمحافظة رام الله والبيرة، باشرتا التحقيق في ظروف وفاة مواطن (55 عامًا).

وقال ارزيقات: إن المواطن، وجد فجر اليوم، معلقًا ومشنوقًا، بحبل داخل منزله، الذي يعيش فيه وحده، بمدينة رام الله.

وأوضح، أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان، وإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية.

أخبار ذات صلة

الشيخ: الحصار المالي على السلطة الفلسطينية يشتد ضراوة

الشيخ: الحصار المالي على السلطة الفلسطينية يشتد ضراوة

عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

الأحمد: تطورات مهمة وإيجابية بملف المصالحة ووفد مصري يلتقي الرئيس عباس قريباً

الأحمد: تطورات مهمة وإيجابية بملف المصالحة ووفد مصري يلتقي الرئيس عباس قريباً

فتح تدعو لإضراب شامل الثلاثاء المقبل وتحذر من استنساخ روابط القرى

فتح تدعو لإضراب شامل الثلاثاء المقبل وتحذر من استنساخ روابط القرى

فجرًا.. الاحتلال يعتقل مواطنين ويُداهم مدن الضفة الغربية

فجرًا.. الاحتلال يعتقل مواطنين ويُداهم مدن الضفة الغربية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أجواء معتدلة وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

أجواء معتدلة وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

أمان وهيئة مكافحة الفساد تتفقان على توحيد جهودهما في مكافحة الفساد

أمان وهيئة مكافحة الفساد تتفقان على توحيد جهودهما في مكافحة الفساد

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

أمان وهيئة مكافحة الفساد تتفقان على توحيد جهودهما في مكافحة الفساد

أمان وهيئة مكافحة الفساد تتفقان على توحيد جهودهما في مكافحة الفساد

العسيلي: لدينا توجه نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة عبر إدارة النفايات الصلبة

العسيلي: لدينا توجه نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة عبر إدارة النفايات الصلبة

&#34;صندوق إقراض الطلبة&#34; يضع خطة طوارئ بسبب الأزمة المالية

"صندوق إقراض الطلبة" يضع خطة طوارئ بسبب الأزمة المالية

شعث: القيادة لن تذهب لمؤتمر البحرين أو غيره سواء سياسياً أو اقتصادياً

شعث: القيادة لن تذهب لمؤتمر البحرين أو غيره سواء سياسياً أو اقتصادياً

أبو هولي: عجز (أونروا) 211 مليون دولار ومؤتمر للمانحين يوم 25 الجاري

أبو هولي: عجز (أونروا) 211 مليون دولار ومؤتمر للمانحين يوم 25 الجاري

المرصد يُرحب بعزم الرئيس على إصدار مرسوم للانتخابات العامة

المرصد يُرحب بعزم الرئيس على إصدار مرسوم للانتخابات العامة

وزير الاقتصاد: تشكيل فريق لإطلاق فعاليات اليوم الوطني لتشجيع المنتج الفلسطيني

وزير الاقتصاد: تشكيل فريق لإطلاق فعاليات اليوم الوطني لتشجيع المنتج الفلسطيني

منوعات

العارضة &#34;العارية&#34; تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

العارضة "العارية" تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب &#34;بابا&#34;

محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب "بابا"

ابنتا توبا بويوكستون تثيران الجدل.. شاهدوا كيف أصبحتا

ابنتا توبا بويوكستون تثيران الجدل.. شاهدوا كيف أصبحتا

نجمة &#34;Friends&#34; تحتفل بعيد ميلادها مع زميلتيها من المسلسل الشهير

نجمة "Friends" تحتفل بعيد ميلادها مع زميلتيها من المسلسل الشهير

نجوم الفن يسخرون من قصة شعر علي ربيع الجديدة

نجوم الفن يسخرون من قصة شعر علي ربيع الجديدة

إيمي سمير غانم تبهر جمهورها بمكياج يغير ملامحها

إيمي سمير غانم تبهر جمهورها بمكياج يغير ملامحها

وسط صمت الأغلبية.. كيف خلق تفاعل المشاهير مع وفاة محمد مرسي الكثير من الأزمات؟

وسط صمت الأغلبية.. كيف خلق تفاعل المشاهير مع وفاة محمد مرسي الكثير من الأزمات؟

أول ظهور لهيفاء وهبي من داخل المستشفى

أول ظهور لهيفاء وهبي من داخل المستشفى

بـ &#34;نظارة وكاش مايوه&#34;.. فيفي عبده تثير الجدل

بـ "نظارة وكاش مايوه".. فيفي عبده تثير الجدل

عربي

خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي

خديعة مخابراتية مصرية للاستخبارات الأجنبية بقضية هشام عشماوي

إعفاء أستاذ جامعي بالسعودية بسبب تغريدة على (تويتر)

إعفاء أستاذ جامعي بالسعودية بسبب تغريدة على (تويتر)

زيارة تاريخية لأمير الكويت إلى العراق غداً

زيارة تاريخية لأمير الكويت إلى العراق غداً

البنتاغون الأمريكي: مقاتلات &#34;إف 15- إيه&#34; تتجه إلى الخليج

البنتاغون الأمريكي: مقاتلات "إف 15- إيه" تتجه إلى الخليج