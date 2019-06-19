العثور على جثة مواطن مُعلقًا ومشنوقًا بحبل في رام الله

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة والنيابة العامة بمحافظة رام الله والبيرة، باشرتا التحقيق في ظروف وفاة مواطن (55 عامًا).وقال ارزيقات: إن المواطن، وجد فجر اليوم، معلقًا ومشنوقًا، بحبل داخل منزله، الذي يعيش فيه وحده، بمدينة رام الله.وأوضح، أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان، وإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية.