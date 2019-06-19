إسرائيل تقتني سلاحاً جوياً جديداً بمليار دولار

رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (روتر) الإسرائيلي، النقاب عن سلاح جديد ستقتنيه إسرائيل خلال الفترة المقبلة.







وأوضح الموقع، أن سلاح الجو الإسرائيلي، سيشتري طائرات للتزود بالوقود بقيمة مليار دولار، لافتاً إلى أن إسرائيل، ستحصل على تلك الطائرات الجديدة من قيمة المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً لإسرائيل.



يشار إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس باراك أوباما، قد قررت في عام 2016، منح إسرائيل 38 مليار دولار كمساعدات للعقد المقبل، أي لعشر سنوات كاملة، بعدما كانت 30 مليار دولار فقط لعقد سابق له.