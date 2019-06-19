فجرًا.. الاحتلال يعتقل مواطنين ويُداهم مدن الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وقالت مصادر محلية: إن عمليات دهم واسعة، جرت في مخيم الجلزون برام الله، طالت ثمانية منازل، تم خلالها اعتقال الشاب حسين عركوش، والشاب حسين زيد، وتم إطلاق سراح الطفل عبدالله الدويك، بعد اعتقاله لعدة ساعات، وتسليمه بلاغاً لمراجعة مخابراتها.وفي كفر نعمة قضاء رام الله، اعتقل الاحتلال كلاً من: الأسير المُحرَر سيف عبدة، ومحمد محمود اشتية، وشابًا آخر من منازلهم بعد دهم البلدة.واعتقل الاحتلال الشاب نصار ماجد طقاطقة من منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والشاب براء شكارنة على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم.كما جرى اعتقال الطفليْن محمد أمجد عطية، وآدم سامي محمود من قرية العيساوية في القدس.وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، وتسبب بخراب بداخلها في منطقتي "الكراج ودير الهوى" في مدينة يطا جنوب الخليل، وتم اعتقال الشاب عاصم عماد التوايهة من منزله في مدينة حلحول شمال الخليل.