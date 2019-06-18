شؤون فلسطينية

العسيلي: لدينا توجه نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة عبر إدارة النفايات الصلبة

العسيلي: لدينا توجه نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة عبر إدارة النفايات الصلبة
رام الله - دنيا الوطن
اجرى وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزير الدولة في الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة الألماني، أولريش نوسباوم، اليوم الثلاثاء، لقاءً مشتركاً لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودراسة امكانية تنفيذ مشاريع واعدة في قطاعات الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية وتكنولوجيات المعلومات.

وأكد الجانب الفلسطيني توجهه نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة ومن خلال ادارة النفايات الصلبة والاستفادة من التكنولوجيا الالمانية لأهميتها في توسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين وتعزيز استقلالية قطاع الطاقة في فلسطين.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، الفرص الاستثمارية المتاحة واليات التعاون المشترك في تطوير الشراكات بين مجتمع الاعمال الفلسطيني والألماني.

من جانبه أكد الجانب الالماني استعداده لدراسة مقترح دعم فلسطين في استخراج الطاقة من خلال النفايات الصلبة، واحتياجات وزارة الاقتصاد في توسيع القاعدة الانتاجية بما يمكن من تحفيز الانتاج والتشغيل وتخفيف التكاليف على القطاع الخاص.

وتبادل الجانبان انعكاسات قرصنة الاحتلال الاسرائيلي لمستحقات الشعب من اموال المقاصة على الاقتصاد الفلسطيني والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.


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