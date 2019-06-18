شعث: القيادة لن تذهب لمؤتمر البحرين أو غيره سواء سياسياً أو اقتصادياً

وأضاف شعث: "إن دور الجاليات مهم جداً، وقد حققت نجاحات بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في إحداث تراجع في موقف كلٍ من أستراليا ورومانيا، إلا أن عدم وجود جالية فلسطينية في مالدوفا، يجعل الأمر صعباً". مشيراً إلى تحركات وجهود تبذل مع غواتيمالا؛ كي تتراجع وتعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب.





وأكد شعث ،أنه لا يوجد ولا أي دولة في العالم، اعترفت بصفقة القرن أو ضغطت على القيادة لقبولها.







من جهة ثانية، قال شعث: إنه سيقوم بزيارة لألمانيا في الثاني من الشهر المقبل، يلتقي خلالها بالأحزاب ومسؤولين في الخارجية الألمانية، كما سيُلقي خطاباً في اتحاد عمال ألمانيا، وذلك في سياق الجهد الدبلوماسي الفلسطيني.

وقال شعث في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن القيادة على تواصل دائم مع جالياتنا واتحاداتنا بالعالم التي شرعت بتنظيم سلسلة من الفعاليات والتحركات في مختلف الأماكن المتواجدة فيها رفضا لـ (صفقة القرن) وورشة المنامة من جهة، وفي إطار العمل المكثف؛ كي لا تنقل هذه الدول سفاراتها إلى القدس من جهة أخرى".