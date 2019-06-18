ترامب: قد نشن عملية عسكرية على إيران

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن بلاده لن تخوض حرباً بسبب هجمات على ناقلات النفط في الخليج العربي.







يذكر، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال: إن العداء الأمريكي لطهران، أثر على كل مواطن إيراني، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة، لن تحقق أهدافها ضدنا.



وأضاف روحاني، وفق (روسيا اليوم)، أن الولايات المتحدة لن تنجح في عزل إيران، وقطع علاقاتها التجارية مع العالم، مشيراً إلى أن طهران تواجه رجال سياسة قليلي الخبرة في الولايات المتحدة.



وأوضح، أن توجيه العالم اللوم للولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكها الاتفاقات الدولية، يعد انتصاراً لإيران، مؤكداً التزام بلاده بالاتفاقات الدولية.

وأكد ترامب، في تصريحات لمجلة (تايم) الأمريكية، أن بلاده قد تشن عملية عسكرية على إيران؛ لمنعها من امتلاك أسلحة نووية.تصريحات الرئيس الأمريكي، جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان إيران عن تصعيد البرنامج النووي، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم، تبعه إعلان لوزير الدفاع الأمريكي، أنه سيتم إرسال 1000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، بعد التوتر مع إيران، والهجمات الأخيرة على ناقلات النفط.