شؤون فلسطينية

أبو هولي: عجز (أونروا) 211 مليون دولار ومؤتمر للمانحين يوم 25 الجاري

أبو هولي: عجز (أونروا) 211 مليون دولار ومؤتمر للمانحين يوم 25 الجاري
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن عجز وكالة (أونروا)، الأن وصل إلى 211 مليون دولار، معلناً أن مؤتمراً للمانحين لتقديم التعهدات المالية، سيعقد في الـ 25 من الشهر الحالي في نيويورك بالتزامن مع ورشة البحرين، التي دعت لها الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين.

دعا أبو هولي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، كافة الدول التي تسعى إلى تحقيق حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بدعم وكالة (أونروا) سياسياً ومالياً؛ كي لا تبقى قاعدة للابتزاز السياسي من قبل الإدارة الأمريكية.

وأشار أبو هولي،  إلى أن اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة (أونروا) المتواصلة لليوم الثاني على التوالي في البحر الميت بالأردن، استعرضت معاناة اللاجئين، والوضع الإنساني، وعجز الوكالة المالي.

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