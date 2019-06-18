أبو هولي: عجز (أونروا) 211 مليون دولار ومؤتمر للمانحين يوم 25 الجاري

وأشار أبو هولي، إلى أن اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة (أونروا) المتواصلة لليوم الثاني على التوالي في البحر الميت بالأردن، استعرضت معاناة اللاجئين، والوضع الإنساني، وعجز الوكالة المالي.

دعا أبو هولي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، كافة الدول التي تسعى إلى تحقيق حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بدعم وكالة (أونروا) سياسياً ومالياً؛ كي لا تبقى قاعدة للابتزاز السياسي من قبل الإدارة الأمريكية.