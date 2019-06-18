المرصد يُرحب بعزم الرئيس على إصدار مرسوم للانتخابات العامة





وأكد المرصد، استعداده كما في كل انتخابات من المشاركة عبر ائتلاف من المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الديمقراطية والانتخابات إلى رقابة العملية الانتخابية منذ إعلان المرسوم، وحتى انتهاء الاعتراضات والطعون الانتخابية، وإعلان النتائج النهائية.



ويدعو المرصد، كافة القوى والأحزاب والفصائل إلى الإعلان عن ترحيبها بالمرسوم، واستعدادها للمشاركة في الانتخابات العامة، وإنجاح العملية الانتخابية.



وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل؛ لتسهيل إجراء الانتخابات في القدس، داعياً في الوقت ذاته، المؤسسات الدولية العاملة في مجال الانتخابات إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات العامة الفلسطينية.

واعتبر أن هذه الخطوة في غاية الأهمية، ويجب أن تأتي قبل انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددتها المحكمة الدستورية، وتنتهي يوم 23/6/2019، على أن تجري قبل نهاية العام الحالي 2019، ولطالما نادى المرصد بضرورة عقد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، التي هي حق للمواطنين للمشاركة في صنع القرار عبر انتخاب من يمثلهم في المجلس التشريعي والرئاسة.