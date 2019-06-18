وزير الاقتصاد: تشكيل فريق لإطلاق فعاليات اليوم الوطني لتشجيع المنتج الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، العمل على تشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع خطة تنفيذية لإطلاق فعاليات يوم المنتج الوطني؛ لتشجيع المنتج الفلسطيني، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.وقال العسيلي: ماضون قدماً في اتخاذ الإجراءات لرفع حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك، وتلبية احتياجات تطوير منتجاتنا المحلية، وإحلالها محل منتجات الاحتلال الإسرائيلي، وبما يشجع بناء منظومة إنتاجية تساعد على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال.وأضاف الوزير: "لا يعقل أن تبقى حصة المنتج الوطني بحدود 20% على الرغم من الشوط الكبير الذي قطعته الشركات والمصانع الوطنية في تحسين جودتها، وتمكنها من اختراق الأسواق العالمية.وشدد الوزير على أن رفع حصة المنتج الوطني، يلعب دوراً مهماً في تحفيز عجلة الإنتاج والتشغيل والتقليل من نسبة الفقر والبطالة وتطوير صناعاتنا، لافتاً إلى أنه سيتم بموجب الخطة التنفيذية العمل على رفع مستوى وعي وثقة المستهلك بجدة المنتجات والسلع الوطنية، ووعي أرباب العمل فيما يتعلق باستراتيجيات الميزة التنافسية (تقليل التكلفة ورفع الجودة).