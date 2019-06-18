برنامج الأمم المتحدة الانمائي يستغل الطاقة الشمسية لمعالجة المياه العادمة بغزة

رام الله - دنيا الوطناحتفل برنامج الأمم المتحدة الانمائي والحكومة اليابانية بالشراكة مع وزارة الزراعة، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ومصلحة مياه بلديات الساحل بافتتاح مشروع خلايا الطاقة الشمسية المتجددة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في رفح.المشروع الممول بمبلغ 500 ألف دولار سيساهم في تحسين وصول 170 ألف مواطن بما فيهم المزراعين في مدينة رفح الى خدمات المياه والصرف الصحي، وسيتم هذا بفضل 200 كيلو واط من الطاقة الكهربائية المستمرة التي ستقوم بتشغيل المحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومن ثم ضخها ليتم استخدامها في الزراعة والري.وقد عبر تاكيشي أوكوبو، سفير العلاقات الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاح المشروع، بمن فيهم برنامج الأمم المتحدة الانمائي والشركاء الفلسطينين، قائلا "خلال العقد الماضي، عانى قطاع غزة من أزمة نقص في الكهرباء بالاضافة الى مشاكل في ادارة الصرف الصحي، مما يزيد من هشاشة الظروف المعيشية. وبالتالي، وفرت اليابان 500 ألف دولار من أجل توفير مصدر للطاقة المتجددة كإستجابة لأزمة الطاقة الحالية مما يضمن التشغيل المثالي لمحطة المعالجة في رفح." وأضاف السفير "ان حكومة اليابان ملتزمة بدعم الجانب الانساني بالاضافة الى خطط التنمية طويلة الأمد في غزة بإعتبارها الصديق وقت الضيق للشعب الفلسطيني، ونتمنى أن يساهم المشروع في تخفيف معاناة سكان قطاع غزة".ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة (غزة 2020: مكان ملائم للعيش؟)، فإنه يتم تصريف 90 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي الغير المعالجة الى البحر الأبيض المتوسط، مما يعني تصريف 33 مليون متر مكعب سنويا، مسبباً التلوث واضطرابات الصحة العامة.وقد قالت تشيتوسي نوجوتشي مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي في غزة "تعتبر الطاقة من أهم مقومات الحياة الأمنة والصحية والمنتجة، ولكن في قطاع غزة ومنذ عام 2006، يعاني السكان من أزمة في توفر هذه الطاقة. بدعم من الحكومة اليابانية، تمكننا من تنفيذ نظام للطاقة الشمسية سيعمل على تحسين ظروف الصحة العامة والبيئة، وسيتم ضخ 700 متر مكعب من المياه المعالجة لري المناطق الزراعية ليستفيد منها 500 مزارع وعائلاتهم".تم عقد الاحتفال في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في رفح وذلك بتاريخ 17 يونيو 2019، بحضور كل من سعادة السفير تاكيشي اوكوبو سفير العلاقات الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين، ومنذر شبلاق مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل، وتشيتوسي نوجوتشي مدير مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في غزة.