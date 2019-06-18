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قبل ست سنوات.. بوتين تنبأ بنهاية مأساوية لمحمد مرسي

قبل ست سنوات.. بوتين تنبأ بنهاية مأساوية لمحمد مرسي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تنبأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنهاية مأساوية للرئيس المصري السابق محمد مرسي، وذلك في تصريحاته له قبل ست سنوات وتحديداً عام 2013.

وقال بوتين، في مقابلة لشبكة (CNN)، تعليقاً على قرار الرئيس المصري محمد مرسي، بقطع العلاقات مع سوريا، إنه طارده بإصرار من أوروبا إلى جنوب أفريقيا حتى استطاع أن يلتقيه في مدينة صغيرة في روسيا.

وأضاف بوتين: "هذا النوع من الرؤساء لا يعيش طويلاً، ويرحل دائمًا ضمن مأساة، وبشار الأسد الذي يناصبه الرئيس المصري العداء الآن قد يبقى في منصبه لمدة أطول بكثير من بقاء محمد مرسي".

وتابع: "رغم أن الأول يواجه حربًا ضروس على الأرض، والثاني يواجه معارضة تحاول أن تبقى سلمية وفي طريقها لخلعه".

يذكر أن مرسي توفي إثر جلطة دماغية خلال محاكمته أمس الاثنين، فيما دفن فجراً في مدافن مرشدي الإخوان المسملين بمشاركة أسرته فقط.

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