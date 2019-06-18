شؤون فلسطينية

العمادي: جزء من الأموال المخصصة للأسر الفقيرة ستصرف على مشاريع مستدامة

العمادي: جزء من الأموال المخصصة للأسر الفقيرة ستصرف على مشاريع مستدامة
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اليوم الثلاثاء، أن اللجنة القطرية "ستنشئ مزرعة لإنتاج الخضروات والفواكه والورود في غزة وستشرف على العمل فيها وتصدير منتوجاتها". 

وذكر العمادي في تصريحات لـ (فرانس برس)، أن جزءاً من الأموال التي كانت مخصصة للأسر الغزية، ستصرف على مشاريع تعليب التمور والفواكه والطماطم.

وقال: "ستوفر هذه المشاريع فرص للأيدي العاملة والفنيين"، مضيفا : "تشاورنا مع القائمين في غزة، ولدينا مشاورات مستمرة مع السلطة الفلسطينية وكل الأطراف بما فيها إسرائيل لاستصدار التصاريح اللازمة وادخال المعدات والمواد".

وفي سياقٍ متصل، بين السفير العمادي أنه تقرر تأجيل صرف المساعدات النقدية التي كانت مقررة الإثنين، لعدة أيام لتوظيف بعض الأموال لإقامة مشاريع مستدامة يتم من خلالها تشغيل عدد من العمال.

ونقل العمادي مساء الأحد، مبلغ 25 مليون دولار نقدا، عبر معبر بيت حانون (إيريز) إلى قطاع غزة بحسب ما أفاد.

وكان من المفترض تخصيص 10 ملايين دولار كمساعدات تستفيد منها 108 آلاف أسرة فقيرة في القطاع، ودفع 10 ملايين دولار للكهرباء و5 ملايين لرواتب العاملين في برنامج التشغيل المؤقت عبر الأمم المتحدة.

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