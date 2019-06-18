شؤون فلسطينية

تشمل الكهرباء والمعابر.. حماس: بدء مرحلة جديدة وواسعة من تفاهمات التهدئة

تشمل الكهرباء والمعابر.. حماس: بدء مرحلة جديدة وواسعة من تفاهمات التهدئة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، بدء مرحلة جديدة وواسعة من تفاهمات التهدئة تتعلق بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعم الأسر المحتاجة والتشغيل المؤقت وتحسين إمدادات الكهرباء خط "161" المقبل من إسرائيل، بالإضافة إلى مشروع إمداد المياه، وتحسين حركة المعابر.

وأوضح قاسم، لقناة (الغد)، الثلاثاء، أن التفاهمات تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه سابقاً بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن الفضل الأكبر في تنفيذ هذه التفاهمات يعود لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وأكد قاسم، وجود حراك واسع للوسطاء الدوليين والإقليميين لضمان تنفيذ هذه التفاهمات ممثلة بزيارات متنوعة سوف يشهدها القطاع في الأيام المقبلة لكل من المبعوث الأممي والوفد الأمني المصري وكذلك للسفير القطري.

وقال قاسم: "الوسطاء أبلغونا أن الاحتلال ملتزم بتنفيذ هذه التفاهمات ونحن نتابعها مباشرة وان ضمانات هذه التفاهمات وتنفيذها هو الضغط الشعبي عبر مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار".

وفيما يتعلق بالانتخابات وزيارة أعضاء لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة، أوضح قاسم أن حركته أبلغت لجنة الانتخابات ممثلة برئيسها حنا ناصر أنها ترحب بعقد انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، تشرف عليها حكومة وحدة وطنية تمثل الكل الفلسطيني، ولا يتم انتقاء الانتخابات بالطريقة التي يريدها الرئيس محمود عباس، وأن يتم توفير ضمانات للنزاهة والعدالة بعيداً عن ما يحدث بالضفة الغربية من سياسة تكميم الأفواه.

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