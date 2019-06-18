بعد سنوات.. محكمة رام الله تُوقف المتهمين بقضية الطفل أمير زيدان

وأوضح مجلس القضاء في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن التوقيف يأتي بناءً على طلب النيابة العامة وممثلها وكيل النيابة عبد الرحمن حسين بتعديل وصف التهمة من الايذاء غير المقصود الى القتل غير المقصود، بناء على نص المادة 343 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وفق وكالة الأنباء الرسمية.





يذكر أن الطفل أمير زيدان، توفي آخر أيام شهر رمضان الماضي، وذلك بعد معاناته من بتلف دماغي نتيجة لخطأ طبي وقع قبل عدة سنوات.

وكان زيدان قد أصيب بتلف دماغي قبل نحو ثلاث سنوات بعد دخوله مستشفى خاص في مدينة رام الله لإجراء عملية استئصال اللوز.

وكان زيدان قد أصيب بتلف دماغي قبل نحو ثلاث سنوات بعد دخوله مستشفى خاص في مدينة رام الله لإجراء عملية استئصال اللوز.

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي أيمن الظاهر، بتوقيف المتهمين "خ.ع" "ك.ح" "أ.م" بقضية الطفل المرحوم أمير زيدان، لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة.